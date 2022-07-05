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Потужні вибухи у Миколаєві: після ударів ракет спалахнула пожежа, над містом - клуби чорного диму

5 липня 2022, 07:34

Вранці 5 липня в Миколаєві прогриміли вибухи. Перед цим була оголошена повітряна тривога. Після одного з "прильотів" в місті спалахнула сильна пожежа.

Над Миколаєвом піднімається стовп чорного диму
Над Миколаєвом піднімається стовп чорного диму / скріншот

Вранці у вівторок, 5 липня, у Миколаєві прогриміли вибухи. Перед цим була оголошена повітряна тривога.

Як пишуть місцеві ЗМІ, після одного з "прильотів" у місті спалахнула сильна пожежа. Над Миколаєвом підіймається стовп чорного диму.

За даними місцевих жителів, на місці пожежі вогонь піднявся вище даху.

У мережі публікують фото й відео наслідків вибухів.

Так виглядає небо над Миколаєвом після ракетної атаки 5 липня
Так виглядає небо над Миколаєвом після ракетної атаки 5 липня / Фото Telegram

Зазначається, що в області російські ракети були збиті українською системою ППО.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив у Telegram, що вранці по місту було завдано ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

Зазначимо, Оперативне командування Південь 4 липня попередило, що російські окупанти підготували до запуску 30 ракет "Калібр". У північно-західній частині Чорного моря знаходяться три надводних і два підводних носія таких ракет. Загроза ракетний ударів по території України зберігається.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Крім того, занепокоєння ворога встановленням контролю над островом Зміїним українською стороною активізує їхню авіацію. Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, області й Миколаєву, зокрема і з неба - досить суттєва та імовірна", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Як повідомляв Главред, рано вранці у вівторок, 5 липня, російські окупанти, випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Зазначимо також, що минулої ночі в Києві вперше за сім днів звучала повітряна тривога. Вона спрацювала близько третьої години ночі й трималася приблизно півтори години. Інформації про "прильоти" не надходило. Востаннє сирена в Києві вмикалася 28 червня.

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