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У Дніпрі прогриміли вибухи: РФ запустила по області сім ракет

5 липня 2022, 07:13

Шість російських ракет успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові. На місці працюють рятувальники .

Ракети над Дніпропетровською областю збила ППО
Майже всі ракети над Дніпропетровщиною збила ППО / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Рано вранці у вівторок, 5 липня, російські окупанти, випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Як повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, всі ракети було збито українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. На даний момент рятувальники вогонь вже загасили, постраждалих немає.

У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Зазначимо, за даними Telegram-каналу Дніпро Оперативний, перший вибух у Дніпрі пролунав близько 03:55. Місцеві жителі повідомили, що чули щонайменше чотири гучних вибухи. У цей час по всій Україні, крім Херсонської області, була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялося також, що внаслідок падіння уламків в одному з районів Дніпра почалася пожежа, над містом було видно задимлення.

Як повідомляв Главред, колишній командувач армією США в Європі, генерал Фредерік Бен Ходжес прокоментував ситуацію з ракетними ударами, які російські окупанти наносять по цивільних об'єктах в Україні. За його словами, для протидії ударам авіації РФ із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовують російські літаки.

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