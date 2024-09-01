Ціль не енергетика: британський пілот пояснив мету атак Росії

Ворог в першу чергу хоче не знищити енергетичну інфраструктуру України, а поклав око на більш вагому ціль.

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Мета номер один у ворога - зупинити українське виробництво зброї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Атаки на енергетичну інфраструктуру України країною-агресором спрямовані на спроби зупинити оборонну промисловість. Про це 24 каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл.

За його словами, першочерговою метою ворога є саме унеможливлення виробництва української зброї. Це може бути частиною воєнної кампанії кремлівського диктатора Путіна, адже він прекрасно розуміє, що саме зброя має вирішальне значення у війні.

"Цього року ми побачили, що Росія зосередилась на енергетичній інфраструктурі ще на початку року. Напевно, тому що Росія намагається зупинити оборонну промисловість України. Зокрема, унеможливити виробництво зброї", – вважає він. відео дня

Белл також зазначив, що війна в Україні показала західним лідерам, що запаси боєприпасів і зброї вкрай важливі. Але коли бойові дії тривають роками, а не тижнями, для держави головною стає можливість швидко запустити свою промисловість для підтримки військових зусиль.

"Уся територія України є мішенню для атаки російських ракет, тому для українців це дуже важко. Експорт зерна з України став ціллю для ударів, аби перешкодити країні отримувати доходи. Аби Україна могла протистояти цій жахливій російській агресії, Захід має і надалі підтримувати її як фінансово, так і військово",– додав аналітик.

Хто такий Шон Белл? Шон Белл - британський пілот, який обіймав численні посади в Міністерстві оборони країни та за кордоном. Крім того, брав участь в операціях в Боснії, Сараєво, Перській затоці, а також в Афганістані. Зараз займається управлінням невеликою компанією з розвитку нерухомості та надання консультаційних послуг з питань оборони національним і міжнародним клієнтам.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України - що відомо

Нагадаємо, 26 серпня російській окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу було порушено роботу чотирьох енергоблоків на українських АЕС.

Таким чином росіяни не залишають планів залишити Україну та українців без електроенергії, через що ситуація в енергосистемі залишається складною.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. Якщо противник діятиме аналогічно взимку, мільйони людей зіткнуться з наслідками. Тому потрібно дозволити українській армії наносити удари по військових об'єктах агресора Росії в тилу. Щоб можна було розтрощувати цілі на аеродромах, де базується ворожа військова авіація.

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