Ворог не мав шансів: сили ППО відбили нічну атаку на Київ, що відомо про наслідки

Четверта за тиждень атака та столицю закінчилась для ворога провалом, українські сили знищили усі повітряні цілі.

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Сили ППО відпрацювали усі цілі ворога у Києві та області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Повітряне командування "Південь"

У ніч на 31 серпня країна-агресор Росія вкотре атакувала ударними БпЛА, попередньо, типу "Shahed", Київ. Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як йдеться в повідомлення КМВА, протягом усієї ночі на столицю заходили баражуючі боєприпаси хвилями із різних напрямків. Через це повітряну тривогу у Києві оголошували аж чотири рази і сумарно тривала вона майже 4 години.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у дописі. відео дня

За попередньою інформацією постраждалих чи руйнувань у столиці немає. Попко також вкотре наголосив, що Київ завжди буде пріоритетною ціллю для агресора, тому мешканцям міста слід бути вкрай обережними.

Водночас на Київщині внаслідок нічної атаки також є збиті ворожі цілі. Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його даними, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі також відсутні.

"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога", - додав він.

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Атаки ворожими дронами по Україні - останні новини

Лише вчора країна-агресорка Росія запустила по території України одну ракету і 18 ударних дронів. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти запустили безпілотники – із районів Приморсько-Ахтарська і Курська в РФ.

Напередодні, у ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". З усіх дронів силами ППО вдалося збити 60 ворожих цілей.

Раніше, 27 серпня, ворог здійснив чергову цинічну атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив про застовування противником 81 "шахеда", а також крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет.

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