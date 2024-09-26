Це була не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

Причини "гучного звуку" встановлюватимуться фахівцями.

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У Києві вранці прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: map.ukrainealarm

У КМВА прокоментували гучний звук у Києві у четвер вранці, що прогримів майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Зокрема, посадовці просять "не маніпулювати" терміном "вибух", допускаючи, що той не мав "воєнного чинника".

"Інколи вибух може бути техногенного характеру (наприклад, газ). Але, крім цього, існують фізичні явища як грім, або подолання літаком/ракетою звукового бар’єру", — цитує пресслужба начальника КМВА Сергія Попка.

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Попко заперечує чутки про роботу ППО у Києві чи застосування ворогом ракетного озброєння.

"Чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні", — пише пресслужба адміністрації.

Вибухи в Києві - головне

У четвер вранці, 26 вересня, під час повторного оголошення повітряної тривоги у Києві прогримів потужний вибух.

Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про пуски Росією надзвукових "Кинджалів". Відомо, що вибух прогримів й у Старокостянтинові.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку столицю атакували "Шахеди". ППО працювала на підступах до Києва понад 5 годин без перерви. Загалом, у напрямку міста прямувало понад 15 БПЛА.

Кинджал - характеристики ракети / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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