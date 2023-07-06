ФСБ проти Міноборони РФ: генерал розповів про битву за Кремль

Міністерство оборони РФ є більш підготовленою структурою, але менш політизованим.

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Ягун розповів про можливі перевороти в Росії / колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

В інтерв'ю Главреду колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун проаналізував та розповів, чи може в Росії статися новий військовий заколот.

Віктор Ягун зазначив, що не вірить, що ФСБ та Міноборони РФ можуть влаштувати битву за Кремль.

"По-перше, ФСБ ніколи не буде щось робити відкрито. В них же величезний потенціал - Прикордонна служба та війська, дивізія імені Дзержинського. Проте вони ніколи не можуть піти на заколот. Навіть за часів Сталіна, коли державна безпека була на підйомі, як тільки його не стало, Міністерство оборони з усіма його генералами і танками взяло фактичний контроль над силовими структурами", - наголосив колишній заступник голови СБУ.

Він додав, що Міністерство оборони РФ є більш підготовленою структурою, але менш політизованим.

"Для реалізації задумів потрібна смичка з політиками. Якщо смичка буде, їм вдасться реалізувати будь-які плани", - вважає Ягун.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Слабкі сторони Росії

Нагадаємо, що Світан зробив прогноз про розпад Росії. Ополченці Росії в Білгородській області можуть створити республіку за сепаратистським сценарієм, який застосував режим Путіна в Україні, вважає Роман Світан.

Генерал спрогнозував, чи може Путін тримати Кремль у вузді після бунту Пригожина. На думку генерал-майора Віктора Ягуна, диктатор Путін і його оточення зайняті тим, що зображують хорошу міну при поганій грі.

Експерт розповів, як "нокаутувати" Путіна. Час на боці України - Росія слабшає, а ЗСУ посилюються і завдадуть удару у разі, якщо окупанти не підуть на "жест доброї волі", вважає Михайло Притула.

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