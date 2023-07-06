"Він знає таємниці Путіна": генерал-майор сказав, хто стоїть за Пригожиним

За Пригожиним стоїть колишній "ад'ютант" Путіна, який знає такі таємниці, які російський диктатор не хотів би побачити у публічній площині.

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Генерал-майор Ягун сказав, хто стоїть за Пригожиним/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ягун

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин не є самостійною фігурою. За ним стоять інші люди, і в першу чергу це губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Дьомін є серйозною людиною, яка знає багато секретів російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Можемо чітко сказати, що за Пригожиним стоїть, у першу чергу, губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Це колишній ад'ютант Путіна – дуже серйозна людина, яка, напевно, знає такі таємниці, які Путін не хотів би побачити у публічній площині. За допомогою компромату владу тримають у певних рамках. І Москва зараз почне або ліквідовувати, або усувати цих людей від інформаційних і нафтових потоків", – сказав Ягун.

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Він зазначив, що люди, які стоять за Пригожиним, могли у розпал заколоту домовитися з іншими баштами Кремля про зупинку бунту вагнерівців, але їхня домовленість неймовірно хитка.

Також генерал-майор запасу зазначив, що Олексій Дюмін може намагатися стати міністром оборони у країні-агресорці Росії.

"Посада міністра оборони РФ є для Дюміна найкращим варіантом. Бо тоді він зможе гарантовано використовувати свої можливості. Усувати Путіна наміру немає, тому що він влаштовує. Це іншим баштам Кремля, яким потрібен вихід на оперативний простір російської політики, потрібне зникнення Путіна. Колишній охоронець Путіна Дюмін не дозволить цього зробити", – зазначив Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун – український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Чи можливі нові заворушення в РФ

Український політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов зазначав, що тривалість перебування Путіна при владі в Росії залежить від того, які будуть зроблені висновки після військового заколоту Пригожина. Вже наступний, 2024-рік, може стати для нього останнім у Кремлі, оскільки верхівки здатна зважитися на зміну глави держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив прогноз, що війна Росії в Україні та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що зі складу країни-агресора вийде частина республік, а саме – Сибір, Кубань і Кавказ.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко зазначав, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може повторити військовий заколот у країні-агресорці РФ. Якщо він опиниться в Білорусі, то буде поступово готувати новий наступ.

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