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Генерал спрогнозував, чи може Путін тримати Кремль у вузді після бунту Пригожина

Дмитро Відоменко
6 липня 2023, 10:26 оновлено 6 липня, 10:30
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На думку генерал-майора Віктора Ягуна, диктатор Путін і його оточення зайняті тим, що зображують хорошу міну при поганій грі.
Генерал спрогнозував, чи може Путін тримати Кремль у вузді після бунту Пригожина
Путін вже заклав тріщину в основу свого режиму - Ягун / колаж Главред, фото Facebook і скріншот з відео

Після того, як Путін явно показав кремлівським елітам свою нездатність самостійно приборкати бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, тим самим він заклав тріщину в основу свого режиму. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Володимир Путін демонстративно намагається показати, що нічого не сталося, але люди, які мають розум, все бачать. Путін нездатний вирішувати ніякі питання. Він вже не третейський суддя, на якого орієнтувалися еліти. Тепер кремлівські еліти шукають підтримки у тих, хто має зброю. Вони гарячково намагаються вивезти частину активів і по можливості відвезти родичів з Росії. Вони готові до будь-яких заворушень. Причому те, що заворушення будуть, зараз вже зрозуміло. Пригожин заклав тріщину в фундамент, і будинок, який на ньому тримається, вже вкрай важкий і не втримається. Це чітко сказав і наш президент: Путін вже не той, якого ми знали, забудьте про нього", ‒ сказав він.

На думку Ягуна, Путін і його оточення зайняті тим, що зображують хорошу міну при поганій грі.

"У Кремлі насправді не все так добре, як Москва намагається показати. Путін або його двійник можуть виїжджати в регіони, обніматися з людьми і демонструвати спокійну і врівноважену поведінку, але насправді в Кремлі все тремтить і тріскається. Ще не розвалюється, але тріскається", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Розпад Росії

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що процес розпаду Росії вже рухається. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин Віктор Ягун війна Росії та України
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