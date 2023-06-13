"Танки будуть": Берлін передасть Києву сотню Leopard 1 для контрнаступу

Бронемашини планується передати ЗСУ до кінця поточного року, заявив Борис Пісторіус.

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Німеччина поставить Україні сотню танків Leopard / колаж фото bundeswehr , pixabay.com

На тлі інформації про підготовку масштабного контрнаступу Збройних сил України, уряд Німеччини анонсує поставку в Україну понад 100 танків Leopard 1.

Бронемашини планується передати ЗСУ до кінця поточного року, заявив в інтерв'ю RTL Direkt міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німецький політик зазначив, що ФРН наростить поставки танків Leopard 1 Україні, оскільки за останні дні стало відомо, що в Україні в результаті бойових дій частина німецьких танків була знищена, або виведена з ладу.

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"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов з ладу, але ми продовжимо поставки відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня, і до кінця року їх буде більше 100. Танки як і раніше будуть", — пояснив він.

Раніше повідомлялося про те, що Нідерланди планують придбати для України ще кілька десятків танків Leopard 1. Також розглядається можливість поставки і декількох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За даними видання, уряд Нідерландів хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag.

Нагадаємо, німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів. Зазначалося, що дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні десятки таких танків. Однак є проблеми з боєприпасами.

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