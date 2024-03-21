'Була в дитини паніка': постраждалі кияни розповіли про ракетний удар РФ

Раніше стало відомо про 13 поранених через масовану ракетну атаку Києва: шістьох у Святошинському районі та сімох у Шевченківському.

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Ракетний удар по Києву РФ 21 березня / колаж Главред, фото КГВА

Продовжують надходити все нові й нові відомості про те, як постраждали люди внаслідок атаки по Києву країною-агресором РФ рано вранці 21 березня.

Як уточнили в КГВА, що двоє госпіталізованих - це 11-річна дівчинка та 38-річний чоловік.

Раніше повідомлялося про 13 поранених через масовану ракетну атаку Києва: шістьох у Святошинському районі та сімох у Шевченківському. Чотирьох осіб госпіталізували, повідомив речник КМВА Сергій Попко.

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"У момент вибуху перебували безпосередньо у квартирі. Не постраждали тільки дивом. Збиралися в укриття - після повідомлення про те, що ракети рухаються на Київ, - але перед виходом із квартири трапився приліт [...] Була в дитини трошки паніка, але ми потім пішли в метро і там були до відбою тривоги", - розповів журналістам киянин Юрій, батько 2-х річного синочка.

"Я була у квартирі - від першого вибуху відчинилися балконні двері. Я підійшла їх закрити - і в цей момент стався другий вибух. Двері відлетіли і привалили мене. Скло у вікнах усе повибивало. Балкон повністю розбитий і вікно повністю розбите", - розповіла друга постраждала.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ", - ідеться в повідомленні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті в Київській області", - написав Олещук.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Києву на своєму каналі в Telegram.

"Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістична. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б обійти захист "Петріотів" та інших провідних світових систем", - сказав він.

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