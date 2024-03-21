Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракети

Вибухи прогриміли в Подільському, Шевченківському та Святошинському районах міста. Інформації щодо загиблих немає.

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У КМВА та ДСНС показали наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, МВС України

Рано вранці 21 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Вибухи прогриміли в Подільському, Шевченківському та Святошинському районах міста. Сили ППО збили три десятки ракет у Київській області. У ДСНС і МВС України розповіли про наслідки атаки.

У Подільському районі Києва за однією адресою спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі на площі 30 кв. м. Зруйновано перший поверх і частково другий. За іншою адресою сталося загоряння трансформаторної підстанції. Ще за однією адресою загоряння виникло в складській будівлі на площі 150 кв. м.

У Шевченківському районі за однією адресою виникла пожежа у квартирі на 5 поверсі 6-поверхового житлового будинку. Також у цьому районі було загоряння в трьох автомобілях і пошкоджено вікна багатоквартирного будинку.

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У Святошинському районі пошкоджено скло на вікнах у двох дев'ятиповерхівках і будівля навчального закладу.

На місцях працювали 177 рятувальників і 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина. Загалом було евакуйовано 79 осіб. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили рятувальники.

За останніми даними Київської міської адміністрації, внаслідок ракетного удару в Києві постраждали 12 осіб. Інформації щодо загиблих немає.

Дивіться відео - У Києві утворилася величезна воронка після удару ракети:

Тим часом у МВС повідомили, що в Шевченківському районі виявлено частину ракети, залучено піротехнічні розрахунки.

Дивіться відео - У Шевченківському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети:

У Харкові триває ліквідація пожежі та пошукові роботи у виробничій будівлі. Підрозділам ДСНС вдалося врятувати 1 людину, 9 людей постраждали. На жаль, 5 людей загинули.

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ", - ідеться у повідомленні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті в Київській області", - написав Олещук.

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