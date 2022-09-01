Була база, а стала братська могила: ЗСУ 'демілітаризували' 58 окупантів на Херсонщині

"Демілітаризована" база окупантів у Широкій Балці / Фото УНІАН, скріншот

Захисники України вдарили по базі російських окупантів на Херсонщині, перетворивши її на братську могилу. Внаслідок точного удару були остаточно "демілітаризовані" одразу понад півсотні загарбників.

Кадри того, що залишилося від бази окупантів, оприлюднив військовий журналіст Роман Бочкала у Telegram. Він уточнив, що російські загарбники були знищені в селі Широка Балка Станіславської громади на Херсонщині.

На відео видно повністю зруйновану будівлю, яку захопили і використовували в якості бази путінські солдати.

Видео дня

"Ось тут була база окупантів. Була. А тепер - братська могила на 58 осіб", – написав він.

Розбита база окупантів на Херсонщині / скріншот

У коментарях українці додали, що насправді там "демілітаризувалося" більше представників окупаційних військ РФ.

"Вчора на херсонських каналах писали - перерахували, 65. Думаю, ніхто не буде проти", - зазначив один з коментаторів.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України 28 серпня завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там знаходиться штаб російських окупантів. Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило п'ять ракет.

Крім того, 28 серпня українські військові вдарили по трьох пунктах управління у Херсоні та Дар'ївці та по двох складах боєприпасів окупантів.

31 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи. Бійці ЗСУ завдали прицільний удар по військовій базі окупантів РФ.

Інші новини: