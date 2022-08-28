У окупантів дуже багато втрат: ЗСУ вдарили по п'яти "артеріях" росіян

Херсонська область / Вікіпедія, Людмила Денисова

Українські військові потрапили за трьома пунктами управління в Херсоні і по двох складах боєприпасів окупантів.

"Вогневі завдання ракетно-артилерійських підрозділів реалізовані влучанням за трьома пунктами управління в Херсоні та Дар'ївці, в тому числі і 35-ї рашистської армії в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні ОК Південь.

Як зазначають військові, також вражені склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

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"Підтверджені втрати ворога становлять 11 окупантів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С". Міст і переправа через річку Інгулець знаходяться під нашим вогневим контролем, вражені і не функціонують", - додали в ОК "Південь".

Як повідомляв Главред, 17 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.

Пізніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області. ЗСУ ліквідували базу разом із загарбниками.

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