У окупантів дуже багато втрат: ЗСУ вдарили по п'яти "артеріях" росіян

Міст і переправа через річку Інгулець знаходяться під нашим вогневим контролем.
Українські військові потрапили за трьома пунктами управління в Херсоні і по двох складах боєприпасів окупантів.
"Вогневі завдання ракетно-артилерійських підрозділів реалізовані влучанням за трьома пунктами управління в Херсоні та Дар'ївці, в тому числі і 35-ї рашистської армії в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні ОК Південь.
Як зазначають військові, також вражені склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.
"Підтверджені втрати ворога становлять 11 окупантів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С". Міст і переправа через річку Інгулець знаходяться під нашим вогневим контролем, вражені і не функціонують", - додали в ОК "Південь".
Як повідомляв Главред, 17 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.
Пізніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області. ЗСУ ліквідували базу разом із загарбниками.
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