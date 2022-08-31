Вибух і величезний стовп чорного диму: у Новій Каховці "приліт" по базі окупантів РФ

Завдано удару по окупантам РФ на Херсонщині / Фото Telegam

У захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області у середу, 31 серпня, прогриміли нові вибухи.

В результаті місцеві жителі почули звуки "прильотів", а на місці вибухів видно стовп чорного диму, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що бійці ЗСУ завдали прицільного удару по військовій базі окупантів РФ.

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При цьому на місці прильотів почалася детонація боєприпасів. Удар був нанесений по позиціях окупантів в районі місцевої меблевої фабрики.

"Приліт Нова Каховка, димить в районі меблевої фабрики", - повідомляють місцеві жителі.

Вибухи в Новій Каховці / t.me/hueviyherson

Нагадаємо, в середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

Як відомо, Збройні Сили України знищили практично всі Великі Мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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