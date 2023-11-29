Був обличчям пропаганди: в Україні "самоліквідувався" генерал-майор армії РФ

На війні в Україні самоліквідувався російський генерал-майор Володимир Завадський. За попередніми даними, високопоставлений окупант підірвався на міні.
Про загибель топ-військового армії РФ повідомив український військовий Анатолій Штефан "Штірліц". При цьому він уточнив, що ця інформація потребує уточнення.
За попередньою інформацією, російський офіцер підірвався на міні у вівторок, 28 листопада. Інцидент стався о 14:30.
При цьому місце загибелі російського військового поки невідомо.
Хто такий Анатолій Штефан?
Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія.
Народився в Запорізькій області.
Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020).
З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
З 2014 року - учасник російсько-української війни.
2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4].
У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.
За даними OSINT-аналітиків, генерал-майор Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Його поранили під Ізюмом Харківської області, проте евакуювали із зони бойових дій. Він обіймав посаду заступника командира 14-го армійського корпусу.
Цікаво, що портрет Завадського в РФ використовувався для реклами військової служби за контрактом.
Завадський одружений, має двох синів. Один з них пішов по стопах батька – став курсантом Тверського Суворовського військового училища.
Усі соціальні мережі родини Завадських були видалені.
Зазначимо, армія російських окупантів зазнала рекордних втрат у листопаді нинішнього року в результаті атак на Авдіївку. Як заявили в Міноборони Великої Британії, впродовж листопада втрати в російській армії становлять в середньому 931 людину на день.
Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ ліквідували російського генерал-майора ВДВ Дмитра Ульянова. Він командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.
Також в Україні був ліквідований комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували по російських держканалах і називали "легендарним комбригом".
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