'Розуміє лише мову сили': ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів - Умеров

Україна витісняє військові кораблі росіян з Чорного моря та завдає окупантам нищівних втрат.

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Українські військові знищили 36 тисяч окупантів за півтора місяця / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

За останні шість тижнів, після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн", окупанти зазнали майже 36 тисяч втрат. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час відкриття 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

За словами Умєрова, навіть без потужного флоту Україна витіснила російські військові кораблі з Чорного моря і відновлює свободу мореплавства. Він також наголосив, що єдина мова, яку розуміє Москва, - це мова сили.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову", – сказав Міністр оборони. відео дня

Міністр підкреслив, відтоді, як сторони провели останню зустріч у форматі "Рамштайн", минуло шість тижнів. За цей час ворог втратив практично 36 тисяч солдатів.

Умєров висловив вдячність за підтримку партнерів України і вказав на роль нового військового обладнання, такого як HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS у зміні ситуації на фронті. Він також підкреслив, що подальший розвиток спільних можливостей у сферах артилерії, бронетехніки, авіації та розмінування допоможе захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами",- підсумував Умєров.

17-а зустріч "Рамштайн"

22 листопада відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Його відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, що очолює контактну групу. Основними питаннями обговорення стали посилення української протиповітряної оборони (ППО) та підтримка військ на передовій. Під час зустрічі Остін заявив, що Захід планує розширити обсяги поставок систем ППО в Україну. Крім цього, США вирішили створити міжнародну коаліцію для надання допомоги Україні в сфері оборони.

Нагадаємо, минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 11 жовтня. Тоді учасники зустрічі пообіцяли додаткову допомогу Україні на 3 мільярди доларів. До неї увійшла бойова авіація, засоби ППО, артилерія, бронетехніка та інше.

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