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ЗСУ ліквідували російського генерала-десантника

6 лютого 2023, 16:43
Російський генерал Дмитро Ульянов, який командував мобілізованими з Татарстану, убитий бійцями української армії.
ВСУ, убитий генерал
ЗСУ ліквідували російського генерала-десантника / Колаж фото УНІАН

У ніч з неділю в понеділок, з 5 по 6 лютого, в Україні ВСУ ліквідували ще одного генерала армії окупантів. Цього разу на "концерт Кобзона" відправився генерал-майор ВДВ Дмитро Ульянов. Про це повідомляє співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm і OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) Дмитро Ульянов командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.

До того полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що в Україні були знищені близько 1740 російських офіцерів.

У їх числі:

  • генералів - 10;
  • полковників - 52;
  • підполковників - 119;
  • майоров - 232;
  • капітанів - 334;
  • старших лейтенантів - 553;
  • лейтенантів - 292;
  • звання не вдалося ідентифікувати -148.

Смерті російських окупантів

Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Так як всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.

До того на війні в Україні був ліквідований 19-річний танкіст Андрій малих з Бурятії. У минулому році він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.

Українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Інші новини:

ЗСУ Анатолій Штефан війна Росії та України
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