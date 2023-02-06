ЗСУ ліквідували російського генерала-десантника

У ніч з неділю в понеділок, з 5 по 6 лютого, в Україні ВСУ ліквідували ще одного генерала армії окупантів. Цього разу на "концерт Кобзона" відправився генерал-майор ВДВ Дмитро Ульянов. Про це повідомляє співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm і OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) Дмитро Ульянов командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.
До того полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що в Україні були знищені близько 1740 російських офіцерів.
У їх числі:
- генералів - 10;
- полковників - 52;
- підполковників - 119;
- майоров - 232;
- капітанів - 334;
- старших лейтенантів - 553;
- лейтенантів - 292;
- звання не вдалося ідентифікувати -148.
Смерті російських окупантів
Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Так як всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.
До того на війні в Україні був ліквідований 19-річний танкіст Андрій малих з Бурятії. У минулому році він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.
Українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
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