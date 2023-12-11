Деталі будуть після перемоги: в СБУ прокоментували причетність до смерті Киви

У СБУ зазначили, що всі вороги України будуть відповідати за свої злочини проти Української держави та пообіцяли розкрити деталі операцій після перемоги.

https://glavred.net/ukraine/detali-budut-posle-pobedy-v-sbu-prokommentirovali-prichastnost-k-smerti-kivy-10524062.html Посилання скопійоване

В СБУ прокоментували факт смерті Іллі Киви/ Колаж Главред, фото: УНІАН

У Службі безпеки України прокоментували інформацію, яка раніше з'явилась у ЗМІ стосовно причетності СБУ до вбивства екснардепа і зрадника України Іллі Киви у Підмосков'ї. У повідомленні прес-служби відомства не підтвердили і не спростували цю інформацію.

"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - сказано у заяві.

Служба безпеки України підкреслює, що всі конкретні деталі щодо спецоперації будуть розкриті українській громадськості після завершення війни.

відео дня

"Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги", - прокоментували в СБУ.

Вбивство Іллі Киви - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-заступнику генерального прокурора епохи Януковича Ренату Кузьміну вигідно було провести ліквідацію колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви.

Після факту вбивства колишнього депутата та зрадника Іллі Киви, у розвідці звернулися до інших осіб, які зрадили Україну, і підкреслили, що визнання своєї провини перед Україною є єдиним безпечним виходом для них.

У ніч на 6 грудня у Підмосков'ї ліквідували українського зрадника Іллю Киву. За його ліквідацією, за інформацією українських ЗМІ, стоїть СБУ, а пізніше факт смерті злочинця був підтверджений ГУР.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.