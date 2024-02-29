Потужний удар по скупченню росіян в Оленівці: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника.

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ЗСУ ліквідували окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що успішний удар по скупченню російських окупантів в окупованій Оленівці на Донеччині - це планова робота українських сил безпеки і оборони.

В ефірі "Радіо Свобода" Юсов зазначив, що це не перший подібний удар. Що більше - представник розвідки каже, що аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому.

"Це планова робота українських сил безпеки і оборони та ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях. Військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація і завдано значного удару ворогу", - наголосив Юсов. відео дня

На запитання, звідки ГУР отримує дані про скупчення російських сил на окупованій території, він відповів, мовляв, це "комбінована історія".

"Інформація отримується з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності", - наголосив представник розвідки.

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за добу / інфографіка: Главред

Нагадаємо, що ЗСУ потужно вдарили по скупченню росіян в Оленівці.Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. У результаті - 19 мертвих російських окупантів.

Відомо, що ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян. Українська авіація завдала нищівних ударів по 10 районах зосередження живої сили ворога, а також знищила винищувач Су-34 та 3 БПЛА.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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