'Були в повному оточенні': у Третій штурмовій розповіли, чи залишився хтось в Адіївці

Половина всіх російських КАБів, які падали на голову в Авдіївці, припали по території коксохіму.

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У Третій штурмовій розповіли про ситуацію в Авдіївці / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, instagram/libkos

Pаступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що певний час деякі підрозділи Третьої окремої штурмової бригади були в повному оточенні у самій Авдіївці, але змогли вийти з нього.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - написав Жорін у своєму Telegram.

Він також прокоментував повідомлення окремих російських телеграм-каналів про те, що є українські бійці, які досі перебувають на території Авдіївського коксохіму.

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"Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень" , – запевнив заступник командира бригади.

Він зазначив, що майже половина всіх російських КАБів, які падали на голову в Авдіївці, припали по території коксохіму.

Оборона Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що заступник командира третьої ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ. Максимум, що зможе ворог - це локальні, дуже обмежені атаки, вважають у ЗСУ.

У Третій штурмовій бригаді повідомили, що під Авдіївкою ЗСУ вирівняли лінію фронту. Російські війська мали значну перевагу у важкій зброї, артилерії, ударних дронах та застосовували до сотні КАБів на день. Бригада завдала значних втрат ворогу.

Бійці Третьої штурмової бригади розкрили ситуацію біля Авдіївки. Відомо, що підрозділи бригади зайняли підготовлені позиції біля Авдіївки й успішно тримають оборону. Ситуація щодо нових позицій стабільна.

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