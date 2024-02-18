'Бійці відійшли на нові позиції': у Третій штурмовій розкрили ситуацію біля Авдіївки

Противник намагається прорвати оборону українських військових й постійно проводить штурмові дії.

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Окупанти готують наступ на нові населені пункти / колаж: Главред, фото: instagram/libkos, скріншот: deepstatemap

Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін повідомив, що підрозділи бригади зайняли підготовлені позиції біля Авдіївки й успішно тримають оборону.

"Оборонна операція біля Авдіївки ще триває. Вона багатогранна й багато підрозділів беруть в ній участь. Якщо говорити про 3-тю ОШБр, то дійсно ми зайняли підготовлені оборонні позиції біля Авдіївки. Ми тримаємо оборону. Противник намагається цю оборону прорвати й постійно проводить штурмові дії. Втім, варто наголосити, ситуація щодо нових позицій стабільна. Більшість бійців відійшли на нові позиції. Тому в цілому можна говорити про успішну операцію, але зазначу, що це багатогранна операція за участі різних служб і підрозділів. За всю операцію буде звітувати Генштаб", - розповів Бородін в ефірі "Еспресо".

Пресофіцер також наголосив на тому, що в оборонній операції в Авдіївці кожен підрозділ має працювати ідеально

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"Операція в Авдіївці, в якій активну участь брала 3-тя ОШБр, набагато складніші, ніж штурмові. Це дуже складний системний процес. Кожен підрозділ і служба повинні працювати за секундами. Оскільки кожна помилка може коштувати життя бійців", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що заступник командира третьої ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ. Майор повідомив, що у Генштабі Росії є ще плани - після Авдіївки швидко розвинути подальший наступ.

У Третій штурмовій бригаді повідомили, що під Авдіївкою ЗСУ вирівняли лінію фронту. Російські війська мали значну перевагу у важкій зброї, артилерії, ударних дронах та застосовували до сотні КАБів на день. Бригада завдала значних втрат ворогу.

РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках. Російські війська на деяких напрямках зібрали понад 100 тисяч військ, армія України відчуває дефіцит боєприпасів, пишуть журналісти The New York Times. У битві за Авдіївку було ліквідовано близько 50 тисяч окупантів.

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