Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

У ході штурмів Авдіївки до українських партизанів масово звертаються російські військові.

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Окупанти здають свої позиції ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скріншот: deepstatemap

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" повідомив, що російські військові, які беруть участь у штурмах Авдіївки, скаржаться на відсутність організації евакуації поранених та загиблих і навіть забезпечення бронежилетами.

"У ході штурмів Авдіївки до нас масово звертаються російські військові. Вони надсилають нам координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки. Їхня мотивація проста: помститися за загиблих товаришів, які полягли в м'ясних штурмах", - пишуть партизани "Атеш" у своєму Telegram-каналі.

Агенти "Атеш" з 87-го стрілецького полку, 55-ї та 115-ї окремих мотострілецьких бригад Росії повідомляють, що подібних втрат ще не було за цю війну. Зазначається, що окупанти змушені наступати під загрозою розстрілу й випадки такого покарання вже були.

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"Наступ часто проводився без організації евакуації поранених та загиблих. Деякі військові змушені були забирати бронежилети з 200-х", - йдеться у дописі.

"Атеш" передав інформацію Силам оборони України.

Нагадаємо, що пропагандисти РФ у ступорі через втрати російської армії. Російські Z-канали не в захваті від "взяття" Авдіївки - журяться через те, що поклали тисячі людей, а отримали натомість руїни.

Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала близько 400 вогневих завдань.

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