Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" повідомив, що російські військові, які беруть участь у штурмах Авдіївки, скаржаться на відсутність організації евакуації поранених та загиблих і навіть забезпечення бронежилетами.
"У ході штурмів Авдіївки до нас масово звертаються російські військові. Вони надсилають нам координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки. Їхня мотивація проста: помститися за загиблих товаришів, які полягли в м'ясних штурмах", - пишуть партизани "Атеш" у своєму Telegram-каналі.
Агенти "Атеш" з 87-го стрілецького полку, 55-ї та 115-ї окремих мотострілецьких бригад Росії повідомляють, що подібних втрат ще не було за цю війну. Зазначається, що окупанти змушені наступати під загрозою розстрілу й випадки такого покарання вже були.
"Наступ часто проводився без організації евакуації поранених та загиблих. Деякі військові змушені були забирати бронежилети з 200-х", - йдеться у дописі.
"Атеш" передав інформацію Силам оборони України.
Нагадаємо, що пропагандисти РФ у ступорі через втрати російської армії. Російські Z-канали не в захваті від "взяття" Авдіївки - журяться через те, що поклали тисячі людей, а отримали натомість руїни.
Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала близько 400 вогневих завдань.
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