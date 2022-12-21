Будуть ЗРК Patriot: ЗМІ з'ясували деталі наступного пакету допомоги Україні від США на $1,8 млрд

Очікується, що пакет допомоги Україні буде оголошений в середу, 21 грудня.

Про передачу ЗРК Patriot можуть оголосити в США 21 грудня / Фото Вікіпедія

США направлять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. Пакет вперше включатиме американські ЗРК Patriot і високоточні ракети до них. Ракетні системи покликані зміцнити протиповітряну оборону України на фоні шквалу російських ракетних атак. Про це пише видання АР з посиланням на офіційних осіб США, імена яких не розкриваються.

Пакет допомоги Україні, який, як очікується, буде оголошений в середу, включатиме зброю на суму близько 1 мільярда доларів із запасів Пентагону і ще 800 мільйонів доларів у вигляді фінансування в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

Видання зазначає, що Patriot стане найбільш передовою зенітно-ракетною системою, яку Захід надав Україні для відбиття російських повітряних атак.

Про військову допомогу Україні оголосять під час візиту президента Володимира Зеленського до США, пише видання.

Як повідомляв Главред, раніше американські ЗМІ повідомили, що 21 грудня президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон і виступити в Конгресі США. Це буде перша поїздка українського дідера за межі країни після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У CNN заявляють, що під час візиту українського президента може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським і главою Білого дому Джо Байденом.

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський говорив, що веде переговори з американським колегою Джо Байденом про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає на підтвердження цієї інформації.

Також Пєсков вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть ціллю для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot. Зокрема, прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що реакція Кремля на рішення Вашингтона не вплине на військову допомогу США Україні.

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