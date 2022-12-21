Зеленський вже на шляху до Вашингтона: сьогодні президент відвідає США та виступить у Конгресі - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський увечері в середу, 21 грудня, має намір відвідати Вашингтон і виступити в Конгресі США. Це буде перший особистий візит українського лідера до Сполучених Штатів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Про це пише видання Axios з посиланням на кілька джерел в керівництві поліції Капітолію. Зараз правоохоронці займаються посиленням безпеки.
Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого опору російській агресії.
За даними ще одного джерела Axios, поїздка Зеленського в США залежить від умов безпеки.
Крім того, видання зазначає, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі у своєму листі попросила всіх членів бути присутніми на засіданні в середу ввечері.
Тим часом в CNN заявляють, що під час візиту українського президента може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським і лідером США Джо Байденом.
Як повідомив журналістам офіційний представник США, під час візиту Зеленського глава Білого дому оголосить про додаткову допомогу Україні в розмірі 1,8 мільярда доларів в якості допомоги в області безпеки, що є значним збільшенням допомоги. В рамках пакету також передбачається надання Україні ракетних систем Patriot.
За даними видання, Зеленський вже на шляху до Вашингтона.
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Візит Зеленського до Бахмута 20 грудня
Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де тривають одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами.
В Офісі президента уточнили, що президент зустрівся з військовими і вручив державні нагороди.
Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського в Бахмут на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль, і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.
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