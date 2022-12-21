Зеленський вже на шляху до Вашингтона: сьогодні президент відвідає США та виступить у Конгресі - ЗМІ

За даними CNN, під час візиту українського президента може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським і главою Білого дому Джо Байденом.

Володимир Зеленський 21 грудня відвідає США, пишуть ЗМІ / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увечері в середу, 21 грудня, має намір відвідати Вашингтон і виступити в Конгресі США. Це буде перший особистий візит українського лідера до Сполучених Штатів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Про це пише видання Axios з посиланням на кілька джерел в керівництві поліції Капітолію. Зараз правоохоронці займаються посиленням безпеки.

Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого опору російській агресії.

За даними ще одного джерела Axios, поїздка Зеленського в США залежить від умов безпеки.

Крім того, видання зазначає, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі у своєму листі попросила всіх членів бути присутніми на засіданні в середу ввечері.

Лист Ненсі Пелосі / Фото twitter.com/jbendery

Тим часом в CNN заявляють, що під час візиту українського президента може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським і лідером США Джо Байденом.

Як повідомив журналістам офіційний представник США, під час візиту Зеленського глава Білого дому оголосить про додаткову допомогу Україні в розмірі 1,8 мільярда доларів в якості допомоги в області безпеки, що є значним збільшенням допомоги. В рамках пакету також передбачається надання Україні ракетних систем Patriot.

За даними видання, Зеленський вже на шляху до Вашингтона.

Візит Зеленського до Бахмута 20 грудня

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де тривають одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами.

В Офісі президента уточнили, що президент зустрівся з військовими і вручив державні нагороди.

Зеленський у Бахмуті вручив бійцям державні нагороди / Фото ОП

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського в Бахмут на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль, і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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