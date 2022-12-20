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Після візиту Зеленського в Бахмут: в Росії заявили про поїздку Путіна в "зону СВО"

20 грудня 2022, 23:14
Пєсков не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Володимир Зеленський, Володимир Путін / Офіс президента України, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня побував у найгарячішій точці Донбасу. Після візиту Зеленського до Бахмута в Кремлі раптом заявили, що президент Росії Володимир Путін відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі "Російській газеті" прокоментував недавнє повідомлення депутата Держдуми Андрія Гурульова про те, що Путін нібито побував в "зоні СВО".

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю (16 грудня - ред.), то так", - відповів Пєсков.

При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".

Варто відзначити, що заява про нібито прибуття Путіна в "зону СВО" прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут.

Зеленський прибув в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де йдуть одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами.

В Офісі президента уточнили, що президент зустрівся з військовими і вручив державні нагороди.

Окупанти штурмують Бахмут

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що російські окупанти не залишають спроб повністю захопити Донбас. Вони кидають туди основні свої сили. Росія хоче, щоб її армія прорвала лінію оборони українських захисників і змогла пройти глибоко в тил. Щодоби окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в районі Бахмута. Саме цей напрямок є найбільш "гарячим" на фронті.

Раніше повідомлялося, що російським окупантам, ймовірно, потрібно захопити Бахмут, щоб зменшити вогняний тиск в тилу ОРДО. Таку думку висловив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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війна в Україні Володимир Зеленський Бахмут Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України
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