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Чорноморський флот виводять із Криму: в ВМС повідомили про наслідки для ворога

Юрій Берендій
12 листопада 2023, 16:03
Втрата Росією ще двох десантних кораблів "Акула" і "Серна" на території тимчасово окупованого Криму виявилася значущою та успішною для України.
Чорноморський флот виводять із Криму: в ВМС повідомили про наслідки для ворога
Кораблі Чорноморського флоту продовжують виводити із Криму - що відомо? / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Росія продовжує перебазовувати Чорноморський флот із Крим до порту Новоросійська. Першими кораблями, які росйське командування вивело з півострова, були 10 суден, які є носіями крилатих ракет. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Представник Військово-морських сил Збройних Сил України уточнив, що в даний момент в Чорному морі залишились лише два російські кораблі: сторожовий та протичовновий корабель, які здійснюють охорону Кримського мосту.

"Як і решту носіїв крилатих ракет, їх перемістили. Адже не може підводний човен постійно перебувати тільки у підводному положенні. Тому більшу частину часу вони перебувають в порту",– пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ.

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Він зауважив, що тактика росіян у відношенні до підводних човнів суттєво не відрізняється. Ворог не може вивести підводні човни, оскільки, згідно з міжнародними правилами, їх пропускання через протоки здійснюється лише у надводному положенні.

"Вони так само зачинені в Азово-Чорноморському басейні, як і решта носіїв крилатих ракет…", – запевнив Плетенчук.

Дмитро Плетенчук наголосив, що втрата Росією в Чорному морі кораблів "Акула" та "Серна" зменшила бажання та можливості ворога проводити акції на узбережжі України. Крім того, Україна і надалі акцентує свою увагу на носіях крилатих ракет, і вороги це відчувають.

"Вчергове відбулась передислокація кораблів – цього разу вони відправили декілька одиниць до Туапсе. Тобто, російська сторона продовжує розосереджувати кораблі через подібні атаки, що ускладнює не тільки життя в цілому, а й логістику. Своєю чергою, це ускладнює застосування цих одиниць", – заявив речник.

Капітан 1 рангу запевнив, що атаки на ворожі кораблі будуть тривати, і Україна про це попереджала, але вороги не розуміють натяків.

Дмитро Плетенчук також пояснив, що можливості ворогів атакувати нас з моря обмежені тим, що:

  • їхні носії вивели в Новоросійськ, а потім в Туапсе. Логістика залишилась в Севастополі;
  • вороги заряджають свої кораблі тільки на базі в Севастополі.

Удари по кораблях Чорноморського флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що в України є "величезні успіхи на Кримському напрямку".

Також, представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що удар по російському кораблю на заводі в Керчі був результатом дій українських захисників, і він підкреслив, що подібні повідомлення будуть з'являтися все частіше.

Водночас, заводи суднобудування, де окупанти відновлюють кораблі Чорноморського флоту, стали легкою мішенню для українських атак. Фахівці з Defense Express підкреслили, що Україна знищила вже третій корабель ЧФ, який перебував у ремонті.

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війна в Україні Чорноморський флот
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