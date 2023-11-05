Окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити – ВМС

Російські загарбники взяли оперативну паузу після успішних ударів українських військових по кораблях Чорноморського флоту. У РФ думають, як змінити тактику.

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Окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Країна-агресорка Росія взяла оперативну паузу у Чорному морі, тому що після успішних ударів української армії по кораблях Чорноморського флоту РФ окупанти не знають, що далі робити.

Зараз спостерігається затишшя. Загарбники могли взяти паузу для того, щоб змінити свою тактику. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю, 5 листопада.

"Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, й бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику", – сказав Плетенчук.

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Він нагадав, що раніше російські загарбники розосередили корабельний склад. За його словами, окупанти можуть вирішувати, як використовувати інші бази, адже Севастополь більше не залишається безпечною базою для росіян

"Тому зараз таке затишшя – в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися", – зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Удар українських військових по кораблю РФ в Керчі

Вдень у суботу, 4 листопада, у Керчі було чути потужні вибухи. У мережі повідомили, що в Керчі після вибухів виникла пожежа на території суднобудівного заводу "Залив". Призначений окупантами "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а уламки ракет впали на суднобудівний завод.

Після цього у Повітряних силах натякнули, чим нанесли удар. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські пілоти використали крилаті ракети, щоб атакувати інфраструктуру суднобудівного заводу "Залив" в окупованій Керчі. Він також натякнув, що при атаці ймовірно були використані ракети SCALP французького виробництва.

Вранці у неділю, 5 листопада, у ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі. Українські пілоти нанесли удар по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські воїни уразили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту країни-агресорки Росії – носій крилатих ракет "Калібр".

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