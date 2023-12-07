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Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату відлиги

Альона Вороніна
7 грудня 2023, 14:48
У найближчі дні Україну засипатиме сніг і буде холодно, але одразу після цього різко прийде потепління.

Погода, природа, зима
Погода в Україні – синоптик назвала дату відлиги/ unsplash.com

Погода в Україні буде морозною і сніжною у найближчі дні, але вже дуже скоро температура повітря почне підійматися вгору.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що потепління почнеться з понеділка, 11 грудня.

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"З 11-го грудня очікується потепління, відлига. Почистіть дахи і доріжки, щоб потім у калюжах, як горобці, не купатися", – попередила Діденко у Facebook.

Погода в Украине 11 декабря
Погода в Україні 11 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 грудня

Синоптик розповіла, що у п’ятницю, 8 грудня, в багатьох областях України очікується сніг, подекуди він буде помірним.

Температура повітря у цей день буде "в мінусах" – упродовж дня очікується від -2 до -5 градусів. Ближче до центру України температура триматиметься близько нуля, тому там сніг може переходити у мокрий сніг. На півдні буде традиційно тепліше – стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +4, у Криму подекуди навіть до +10…+12 градусів. Тому у південних областях та в Криму буде дощ.

Вітер східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві 8 грудня

У Києві 8 грудня буде йти сніг. Вночі температура повітря триматиметься на рівні -4 градуси, вдень – на рівні -2 градуси. Вітер східний, рвучкий.

Синоптик попередила, що у цей день в українській столиці буде хмарно і слизько. Також вона закликала водіїв бути обережними, адже через сніг ситуація на дорогах буде складнішою.

У суботу-неділю, 9 і 10 грудня, опади ймовірні лише на сході України.

Погода в Украине 8 декабря
Погода в Україні 8 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 3 по 20 грудня. Він зазначив, що подекуди вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг.

Також раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, що Україну накриє циклон з Туреччини, і назвала дату сильних опадів. У низці областей два дні будуть йти снігопади через новий циклон.

Нагадаємо, синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

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