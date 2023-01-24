"Будуть нові рішення": Кулеба анонсував постачання західної зброї різного типу Україні

Єдині види озброєнь, які ще не почали поставляти західні партнери - це бойові літаки і далекобійні ракети, заявив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба анонсував нові рішення щодо постачання зброї різного типу / Фото УНІАН, Вікіпедія

Питання постачання Україні бойових літаків "зрушилося з мертвої точки". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна потребує великих обсягів зброї, і у нього великі надії щодо наступної зустрічі у форматі Рамштайн.

"Будуть нові рішення щодо постачання зброї різного типу. Тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї, дуже просто", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що єдині види озброєнь, які ще не почали постачати західні партнери, - це бойові літаки і далекобійні ракети.

Глава МЗС також заявив, що в питанні отримання Україною танків залишилося зробити "останні півкроку". Кулеба впевнений, що німецькі Leopard незабаром будуть передані.

"У питаннях танків залишилося зробити останні півкроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc.

Не сумніваюся, що і Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступна, дев'ята зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже в лютому 2023 року.

Військова допомога Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед озброєнь, яких зараз Україна потребує найбільше, є західні системи протиповітряної оборони. Зокрема, німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2 в разі необхідності.

Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. Про це заявив глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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