Провали під Бахмутом РФ маскує брехнею про "наступ на Запоріжжі" - ISW

У РФ створюють брехливий наратив про "тактичні успіхи" окупантів.

У РФ розганяють фейк про "наступ на Запоріжжя" / Міноборони РФ

Наступальна операція російських окупантів в Запорізької області, судячи з усього, закінчилася провалом. Попри заяви російського МО про нібито заняття загарбниками нових рубежів, ніяких підтверджень цьому представлено не було.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, не знайшлося підтверджень словами призначеного окупантами голови окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова про нібито захоплення російськими військами кількох населених пунктів.

При цьому військові аналітики посилаються на дані російських пропагандистів, які заявляють про те, що російські війська перейшли до обстрілу цілей уздовж запорізької лінії фронту – включаючи населені пункти, які, як стверджував Рогов, захоплені російськими військами.

Уточнюється, що заяви окупантів, в тому числі і Рогова, свідчать про створюваний РФ наративі про "тактичні успіхи" в Запорізькій області. Метою може бути відволікання уваги росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.

Багато російських військових блогерів перебільшували важливість Соледару і стверджували, що тактичний наступ російських військ у Соледарі передвіщає оточення російськими військами Бахмута. При цьому російські війська не домоглися значних успіхів поблизу Бахмута, попри просування в Соледарі в середині січня, і неминуче оточення або захоплення Бахмута Росією залишається малоймовірним, додали в ISW.

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадавши, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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