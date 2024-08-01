Чи штрафуватимуть порушників кожні 3 місяці: у ТЦК зробили гучну заяву

Закон про мобілізацію передбачає, що в разі оголошення воєнного стану військовозобов'язані мають уточнити свої дані, нагадала Лариса Козак.

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А ТЦК прокоментували питання накладення штрафів на порушників / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак прокоментувала питання накладення штрафів на військовозобов'язаних, які не виконали норми закону про мобілізацію.

В інтерв'ю Главреду вона не підтвердила інформацію про те, що штрафи нібито можуть накладати на порушників ледь не щоразу після продовження Верховною Радою дії воєнного стану.

При цьому представник Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки уточнила, що в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" закріплено, що в разі оголошення воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані громадяни зобов'язані уточнити свої дані.

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"Але кожні три місяці рішення про оголошення воєнного стану продовжується. Тому сказати, що штрафи накладатимуть кожні три місяці, не можна", - додала Козак.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.

Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

/ Инфографика: Главред

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