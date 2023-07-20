"Будуть катастрофічні наслідки для РФ": Данілов пообіцяв окупантам "сюрпризи"

Українські військові збільшать кількість і масштаби ударів по російських окупантах на фронті за атаки загарбників на мирне населення.
Країні-агресорці Росії не вдасться залякати українців – такі спроби матимуть протилежний ефект. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Відповідну заяву він опублікував у Twitter.
"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ (Сил оборони України – ред.) по окупаційних військах. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", – наголосив Данілов.
Він зазначив, що намагання Росії залякати Україну обернеться для країни-агресорки катастрофічними наслідками.
"Спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для рф. Окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів", – попередив секретар РНБО.
У той же час Данілов також додав попередження для проросійських політиків.
"Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і скільки крові це коштувало", – зазначив він.
Атаки РФ на Україну ракетами і дронами
У ніч на четвер, 20 липня, РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування. Загинула людина – 21-річний охоронець.
Також у цю ж ніч у Миколаєві пролунали потужні вибухи, є жертви. Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Миколаєва. Внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб, серед них п’ятеро дітей. З-під завалів станом на цей час дістали тіла двох загиблих – чоловіка і дружини.
Експерт розкрив, для чого росіяни накопичують ракети. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що якихось особливих змін у тактиці обстрілів чекати не варто. Тобто можливе посилення в бік застосування дронів, але час від часу з ракетними обстрілами. Але, можливо, не такими залпами, як це було минулого року.
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