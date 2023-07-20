'Змінили тактику обстрілів': експерт розкрив, для чого росіяни накопичують ракети

Практично всі ракети, які є на озброєнні в РФ, в той чи інший спосіб, по тих чи інших об'єктах та територіях Росія використовувала, вважає Мусієнко.

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В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як може змінитися тактика росіян в обстрілах України.

"Ви бачите, що ракети, які накопичуються, застосовувалися і навесні, і влітку. Тобто вони просто беруть паузу, щоб їх накопичити, виробити, а потім застосовувати. Це ми бачимо з Х-101 та Х-555", - зазначив експерт.

Мусієнко зазначив, що практично всі ракети, які є на озброєнні в РФ, в той чи інший спосіб, по тих чи інших об'єктах та територіях Росія використовувала.

"Тобто нічого нового - усе те саме, що і було. Так само і минулого року застосовували і "шахеди", і ракети. Зараз, можливо, будуть робити більше акцент на дронах на певних територіях. Можливо, змінювати тактику їхнього застосування, пускові майданчики тощо. Але все буде подібне, в принципі. Можливо, з меншою кількістю стратегічної авіації, оскільки ракет може ставати менше, ніж було минулого року (хоча їх ще виробляють). Акцент саме на дрони, тому що їх виробляють багато. Ми бачимо, як Іран їх швидко постачає до Росії", - повідомив експерт.

Мусієнко наголосив, що якихось особливих змін чекати не варто. Тобто можливе посилення в бік застосування дронів, але час від часу з ракетними обстрілами. Але, можливо, не такими залпами, як це було минулого року.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про обстріли РФ восени:

Атака Росії по Україні

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

У Миколаєві пролунали потужні вибухи. Станом на 6 годину ранку, всього постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізовані, зокрема 5 дітей, 2 людини врятовані з-під завалів.

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. У ночі 19 липня російська армія масовано атакувала південь України. Зокрема, окупанти завдали ударів по Одесі та області.

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