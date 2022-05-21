Буде жорсткою і кривавою: у Зеленського розповіли про фінальну стадію війни в Україні

Михайло Подоляк розповів про нову фазу війни в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні входить у фінальну фазу, в якій перед Києвом стоїть завдання звільнити окуповані території. Фаза контрнаступу буде досить жорсткою, але нашій країні доведеться її прожити. Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання - скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, тому що росіяни, при всіх гучних заявах, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили в 2015 році", – сказав Подоляк в ефірі проекту FreeДом на Youtube-каналі Україна 24.

За словами радника глави ОПУ, РФ хоче перейти в затяжну фазу війни, але Україні це вкрай невигідно.

"Україні потрібно деблокувати всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську. Україні потрібно вигнати всіх цих "дивних хлопців" подалі. Ця фаза війни, яка буде називатися фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми будемо втрачати своїх людей... Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій в будь-якому випадку прожити", - сказав він.

Нагадаємо, 18 травня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська, які перебувають в Україні, вимоталися. Через кілька днів вони видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Ворожі підрозділи на українській території не можуть місяць поспіль вести наступ - потрібно поповнювати резерви, але цього не відбувається. До того ж Збройні Сили України їх послабили і контрударом збили наступальний потенціал. На даний момент і сили української оборони, і ворожі війська, потребують поповнення резервів, після чого може початися нова фаза активної війни. Перевага буде у тієї сторони, яка діятиме більш оперативно. Якщо Захід надасть достатньо обсягів озброєнь, то до середини-другої половини червня ВСУ перейдуть в контрнаступ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

Раніше західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

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