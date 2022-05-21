УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Буде жорсткою і кривавою: у Зеленського розповіли про фінальну стадію війни в Україні

21 травня 2022, 12:51

РФ хоче перейти в затяжну фазу війни, але Україні це вкрай невигідно. Україні потрібно деблокувати всі області, включаючи Донецьку та Луганську.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк розповів про нову фазу війни в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні входить у фінальну фазу, в якій перед Києвом стоїть завдання звільнити окуповані території. Фаза контрнаступу буде досить жорсткою, але нашій країні доведеться її прожити. Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання - скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, тому що росіяни, при всіх гучних заявах, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили в 2015 році", – сказав Подоляк в ефірі проекту FreeДом на Youtube-каналі Україна 24.

За словами радника глави ОПУ, РФ хоче перейти в затяжну фазу війни, але Україні це вкрай невигідно.

"Україні потрібно деблокувати всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську. Україні потрібно вигнати всіх цих "дивних хлопців" подалі. Ця фаза війни, яка буде називатися фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми будемо втрачати своїх людей... Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій в будь-якому випадку прожити", - сказав він.

Нагадаємо, 18 травня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська, які перебувають в Україні, вимоталися. Через кілька днів вони видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Ворожі підрозділи на українській території не можуть місяць поспіль вести наступ - потрібно поповнювати резерви, але цього не відбувається. До того ж Збройні Сили України їх послабили і контрударом збили наступальний потенціал. На даний момент і сили української оборони, і ворожі війська, потребують поповнення резервів, після чого може початися нова фаза активної війни. Перевага буде у тієї сторони, яка діятиме більш оперативно. Якщо Захід надасть достатньо обсягів озброєнь, то до середини-другої половини червня ВСУ перейдуть в контрнаступ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

Раніше західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

Інші новини:

війна в Україні Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 22 травня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - подарунок долі, Козерогам - важлива людина

12:52

Три танки та п'ять бойових машин: як українські десантники спопеляють ворога на фронтіВідео

12:51

Буде жорсткою і кривавою: у Зеленського розповіли про фінальну стадію війни в УкраїніВідео

12:45

"Ви приїжджайте, море залишилося": Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя

12:44

Прикмети на 22 травня: що не можна робити в день святого Миколая Чудотворця і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
12:33

Хоча б попили разом чаю: Олена Зеленська розповіла, як змінила війна їхню сім'ю з президентомВідео

12:21

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

12:18

Залежатиме від дати переговорів: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним

11:56

Експерт пояснив, чи є ризик того, що війна в Україні переросте в Третю світову

11:56

Під Ізюмом ЗСУ перетворили на металобрухт багато техніки окупантів: яскраве відеоВідео

11:40

"Можливо, ми бачимося востаннє": Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед неюВідео

11:29

Чому Грузія і Молдова не допоможуть Україні здолати РосіюПогляд

11:23

У Києві, Харкові та Херсоні пролунали сильні вибухи - перші подробиці

11:18

Зеленський розповів, що чекає захисників "Азовсталі" після виходу з заводу

11:05

Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ: "Ми знали, та не розуміли масштабу"

10:47

Зеленський про завершення війни: перемога України точно буде в бою, але кінцівка - в дипломатії

10:47

"Може я не політик?": Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство

10:27

Сумська відповіла Кондратюку на пропозицію відмовитися від дочки, що живе в РФ

10:20

Прикмети на 21 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:17

"Якийсь клуб самогубців": ЗМІ з'ясували подробиці розгрому окупантів біля Сіверського Донця

Реклама
10:01

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

10:00

"Поховали жінку, а в її могилу влучила бомба": подружжя з Луганщини розповіло про втечу з пекла

09:42

Повернувся в РФ за обміном: льотчик, який бомбив міста в Україні, помер у страшних муках

09:19

Росія припинила постачати газ до ФінляндіїВідео

09:17

Чому Білорусь не вплутається у війну з УкраїноюПогляд

09:00

Закінчить як цар Микола II: політолог спрогнозував майбутнє Путіна після поразки у війні

08:50

Два танки "випарувалися": нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажемВідео

08:43

Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2022: Ракам - неприємна поїздка, Дівам - витрати, Скорпіонам - великі гроші

08:13

РФ може завищувати кількість захисників Азовсталі: експерти пояснили, навіщо це потрібно КремлюВідео

08:07

ЗСУ знищили на півдні 3 ворожі танки, Град і 36 окупантівВідео

07:29

Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:54

Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки газу з РФ - Reuters

06:37

Полювання на відьом: що буде з російським військом у рясах в УкраїніПогляд

05:30

Україна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - ЗагороднійВідео

05:00

"140-мільйонна держава злякалася одного виродка": Горбунов розповів, чому не спілкується з росіянамиВідео

04:40

Долар різко злетів: українців попередили про новий рекордВідео

04:11

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

03:38

"Нам цю важку війну не виграти": Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ

03:08

"Її ослаблення вигідне всім": експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматкахВідео

03:07

Жадана Моніка Беллуччі в пікантному корсажі показала "солодке життя"

Реклама
02:36

Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України

02:05

Гороскоп на тиждень 23-29 травня: Тільцям - повернення додому, Левам - визнання

01:33

Нова спроба захопити Київ і Харків: експерт назвав умову, за якої армія РФ піде в атакуВідео

00:32

Рашистів "покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили 80 окупантів на ДонбасіВідео

00:31

Санкції у РФ досягнуть масового масштабу: восени очікується пік безробіття і звільненьВідео

00:27

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

00:21

Не рвіть, мамо, горлянку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ

20 травня, п'ятниця
23:45

"Опівнічний танцюрист": Хливнюк затанцював і заспівав у перервах між службою

23:39

У Пентагоні з'ясували, чи використовує Росія лазерну зброю

23:35

Тодоренко поділилася підозріло сумним фото напередодні пологів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти