Експерт пояснив, чи є ризик того, що війна в Україні переросте в Третю світову

Хоча у Росії є ядерна зброя, переваг у Кремля все одно немає / Колаж фото Reuters

Війна в Україні має ознаки початку Третьої світової, але оскільки у Росії немає союзників - це лише спроба зобразити таке масштабне протистояння. Таку думку під час чату на Главреді озвучив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній.

"По суті, зараз проти України воюють кілька країн - Росія, Білорусь, Вірменія (поставляє техніку), Таджикистан і Киргизстан. Якщо судити по тому, скільки країн вже втягнуті в цю історію, то, безумовно, ознаки Третьої світової війни вже є. Не виключено, що незабаром ця війна "вискочить" і в якихось інших регіонах, наприклад, Китай і Тайвань", - сказав Загородній.

При цьому він зазначив, що у Росії немає достатніх сил для того, щоби вести війну одночасно і на декількох фронтах. Тому вона спробує не допустити, щоби війна розрослася.

"Слід також зазначити, що класично світова війна можлива між двома рівноцінними блоками держав. Наприклад, у Першій світовій війні був Троїстий союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія) та Антанта (Франція, Велика Британія, Російська імперія). Це були більш-менш рівноцінні союзи і за демографічними показниками, і за озброєннями. Те ж саме було і під час Другої світової війни – це теж була війна блоків: з одного боку, були фашистська Німеччина, Італія, Японія, а з іншого – Радянський Союз, США, Велика Британія. Це були приблизно рівноцінні блоки, поки міць США не виросла настільки, що їх перевага стала очевидною - тоді Німеччина була просто стерта з лиця землі", - сказав Загородній.

читайте такожЗеленський про завершення війни: перемога України точно буде в бою, але кінцівка - в дипломатіїЕксперт зазначив, що сьогодні у Росії немає справжніх військових союзників. Водночас Україні допомагають країни, які виробляють приблизно 50% світового ВВП. Росія ж виробляє всього 1,5% світового ВВП.

Експерт вважає, що хоча у Росії є ядерна зброя, переваг у Кремля все одно немає.

"Враховуючи сучасні технології й готовність США застосовувати ядерну зброю в разі нападу Росії на будь-яку країну блоку НАТО, ця перевага РФ повністю нівелюється", - пояснив Загородній.

"Враховуючи все це, а головне – відсутність у Росії союзників, все, що відбувається, є лише спробою зобразити Третю світову війну. Втягуватися у світову війну зараз нецікаво і невигідно нікому. Зокрема, не потрібно це Китаю попри його публічну риторику, не потрібно це й Індії. Коротше кажучи, зараз є ознаки Третьої світової, але немає рівноцінних блоків", - резюмував Тарас Загородній.

Як повідомляв Главред, західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

Раніше політичний і економічний аналітик Тарас Загородній говорив, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року.

Інші новини: