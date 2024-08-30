'Буде жорстка відповідь': Жмайло оцінив, чи реальною є загроза з Білорусі

Потенційний наступ білоруських військ може стати проблемою для України, але ЗСУ готові жорстко відповісти на агресію, зазначив Дмитро Жмайло.

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Чи наважиться Білорусь вступити у війну з Україною - відповідь / Колаж: Главред, фото: Олег Некало, "Ваяр", uscc.org.ua, УНІАН

Білоруська армія налічує приблизно 43 тисячі осіб, з яких понад 30 тисяч – десантно-штурмові та сухопутні війська. Хоча білоруські війська є значними за чисельністю, їх ударна сила та бойова підготовка значно відстає від ЗСУ. Про це в інтервʼю Главреду розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, у цьому русі беруть участь також бойовики з ПВК "Вагнер", які, хоча і нечисельні, мають значний інформаційно-психологічний вплив. Сотні вагнерівців відіграють більше інформаційно-психологічну роль.

"Чи можуть збройні сили РБ та їхній можливий наступ стати для нас проблемою? Так, звісно. Хоча ми там і будуємо укріплення, але наша лінія оборони дуже широка – вона проходить і Донеччиною, і Луганщиною, і Харківщиною, і Запоріжжям, є плацдарм на півночі Харкова, на Курщині. І, відповідно, нам не потрібно було б відкривати ще одного фронту", - зазначив експерт.

Жмайло наголосив, що Україна готова дати жорстку відповідь на будь-які агресивні дії з боку Білорусі, зокрема ЗСУ можують вдарити по білоруських військових об'єктах та силах на території Білорусі. Це є чітким попередженням для Мінська про те, що будь-яка спроба агресії не залишиться без відповіді.

"Ще раз повторю – я не думаю, що вони на це наважаться. Але і Україна, розуміючи всі ці маневри(чому і були офіційні заяви Міністерства закордонних справ), так само демонструє рішучість, що у разі нападу, в тому числі з боку Білорусі і збройних сил Республіки Білорусь, ніхто не буде дивитися на те, що це сторона, яка офіційно не вступила у війну", - додав він.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - останні новини

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. Проте Держприкордонслужба зазначила, що заяви Лукашенка лише нагнітають ситуацію на користь режиму РФ.

Незабаром Білорусь показово перекинула танки у бік України. У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони та приведені в готовність.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що поки Білорусь залишається під впливом Росії, необхідно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Він зазанчив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою, але наразі не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу з білоруського боку.

Як повідомляв Главред, Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до Гомельської області, що межує з Україною, після початку української операції в Курській області. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з 10 серпня до Гомельщини також направлено вертольоти, штурмовики, бронетранспортери, танки та зенітні ракетні комплекси С-300ПС.

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