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"Кремль змушує": чи прогне РФ Лукашенка вступити в війну проти Києва - Жмайло

Даяна Швець
30 серпня 2024, 15:48оновлено 30 серпня, 16:50
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Олександр Лукашенко вже протягом доволі довгого періоду часу починає шукати можливості для дружби з Україною.
Лукашенко, армия РБ
Лукашенко грає свою гру, бряскаючи зброєю / Колаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Нещодавно Олександр Лукашенко закликав закінчити війну, назвавши незаконне вторгнення Росії "бійкою". Судячи з того, що Лукашенко говорить про "примирення", ситуація виглядає так, що йому не вигідно вступати у війну. Цю думку прокоментував в інтервʼю Главреду співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Він відповів на запитання, чи можливий варіант, коли Лукашенка Путін може змусити до того, аби він проводив зі свого боку певні дії.

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На думку експерта, Кремль його змушує від початку повномасштабного вторгнення, і ось такі дії - це крайні кроки, на які йде білоруський диктатор.

І він буде змушувати і надалі, це однозначний факт, але і Лукашенко намагається не йти на такі кроки, на загострення. В цьому ключі Дмитро Жмайло виділяє дві прості відповіді.

По-перше, як підкреслює співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, невідомо, як поводитиметься білоруська армія, тому що там є і люди, які, м'яко кажучи, не підтримують Лукашенка, і особи, які вже давно завербовані ФСБ.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Жмайло пояснює, що збереження вертикалі і силового блоку під своїм контролем для Лукашенка дуже і дуже важливе.

"По-друге, суспільні настрої – наразі можна говорити, що білоруська опозиція обезголовлена, бо вся реальна опозиція воює в Україні. Лукашенко це прекрасно розуміє, і тому він буде упиратися до останнього. А для того, щоб повноцінно ввести білоруську армію у військовий конфлікт, Москві потрібно буде вдаватися до нестандартних кроків на кшталт або розхитування ситуації у Білорусі, або силової заміни лідера", - заявив експерт.

Підсумовуючи, експерт підкреслює, що білоруси будуть вчиняти провокації, підігравати росіянам, але все-таки, у них кишка тонка наважитися на щось більш серйозне. Тому що у нас є бойовий досвід, запал, а білоруси зараз не готові йти помирати в Україні.

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Инфографика: Главред

Ситуація на кордоні із Білоруссю - останні новини за темою

Як відомо, 29 серпня Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття "Шахедів" із РФ. За даними аналітиків, вночі 29 серпня під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" знову потрапив на територію Білорусі, в Єльському районі, близько 03:30.

Окрім цього, Лукашенко здивував заявою про вступ в війну - він зізнався, що невідомі сили пропонують йому плюнути на друзів з Кремля. Хтось нібито радить Олександру Лукашенку відвернутися від Росії і стати на бік України в боротьбі проти окупантів та російської агресії.

Нещодавно політичний аналітик Ігор Тишкевич розповів, для чого Олександр Лукашенко перевів свої війська до кордону з Україною. На його думку, це спроба показати російському диктатору Володимир Путіну, що Білорусь підтримує РФ на тлі операції ЗСУ в Курській області.

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