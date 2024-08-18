Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною: в ДПСУ відреагували

В Держприкордонслужбі зазначили, що заяви білоруського диктатора Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

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В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні із Білоруссю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про перекидання до кордонів з Україною майже третини армії Республіки Білорусь. Про це він заявив в ході інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Він зазначив, що цей крок був необхідним через те, що Київ не лише тримає понад 120 тисяч військових поблизу білоруського кордону, а й перекинув додаткові сили.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "загострення" на кордоні нібито сталося наприкінці червня — на початку липня під час підготовки до параду в Мінську з нагоди Дня незалежності. За його словами, тоді до Білорусі прибули численні "літальні апарати" та підрозділи сухопутних військ, зокрема з Росії, для участі в параді.

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Він також зазначив, що Київ посилив свої підрозділи на кордоні через побоювання можливої атаки з боку білоруських і російських військ з напрямку Гомеля. Пізніше обидві сторони відвели частину сил, залишивши лише ті підрозділи, які перебували на кордоні з початку війни.

Однак, Державна прикордонна служба України не спостерігає збільшення білоруських сил поблизу кордону з Україною.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону", – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда".

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Загострення на кордоні із Білоруссю - що відомо про останні заяви Лукашенка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, реагуючи на термінове прохання з Москви, наказав передати частину військової техніки білоруської армії російським військам, повідомляє білоруське видання "Белновости".

Водночас Лукашенко не планує вступати у війну проти України. Білоруські війська не становлять реальної загрози для України, а їх переміщення є частиною політичних маневрів білоруського диктатора, зазначає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

На тлі операції в Курській області Росії Лукашенко також висловив припущення про можливий розпад СНД і навіть можливий крах Росії. Мету таких заяв Лукашенка пояснив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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