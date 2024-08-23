Вилетіли навіть штурмовики: Білорусь перекинула 1000 'штиків' до кордону з Україною

В Гомельску область, яка межує з Україною, направили вертольоти, штурмовики та підрозділи з танками, розповіла моніторингова група.

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Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, wikimedia.org, Міністерство оборони Республіки Білорусь

Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до Гомельської області, яка межує з Україною, після початку операції ЗСУ в Курській області. Також до українського кордону відправили вертольоти, штурмовики та важку техніку. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними OSINT-проекту, з 10 серпня білоруські військові частини, зокрема Збройні сили та Військово-повітряні сили, почали прибувати до Гомельської області, яка межує Україною. Перекидання військ пов'язане з ситуацією в Україні та активними бойовими діями в Курській області Росії.

"Наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менше ніж 1000 осіб", - зазначив "Беларускі Гаюн". відео дня

Окрім того, в Гомельську область направили кілька вертольотів і штурмовиків. Також туди вирушили підрозділи з бронетранспортерами, танками та зенітними ракетними комплексами С-300ПС.

Перекидання військ Білорусі до кордону з Україною / Фото: Беларускі Гаюн

Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - останні новини

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. Проте Держприкордонслужба зазначила, що заяви Лукашенка лише нагнітають ситуацію на користь режиму РФ.

Незабаром Білорусь показово перекинула танки у бік України. У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони та приведені в готовність.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що поки Білорусь залишається під впливом Росії, необхідно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Він зазанчив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою, але наразі не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу з білоруського боку.

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