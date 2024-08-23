Прикордонники заявили про загрозу з Білорусі: у ДПСУ розкрили ситуацію

Підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі.

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Що відбувається на білоруському кордоні / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, "допоки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Росії".

Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Демченко повідомив, що підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, і наскільки воно може бути загрозливим для держави, щоб аналізувати всю ситуацію, і щоб мати можливість "вчасно реагувати на ті виклики, які можуть іти з території Білорусі".

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"Але загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, бо Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні, яку країна-терорист розв’язала проти нашої держави", - сказав речник ДПСУ.

Водночас він зазначив, що наразі у Білорусі поблизу кордону з Україною не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу.

"Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій або дій з боку Білорусі щодо дестабілізації, чи яка б стосувалась безпосередньо лінії нашого кордону. Однак ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, допоки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Росії", – сказав Демченко

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. В Держприкордонслужбі зазначили, що заяви Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

Білорусь показує, як нібито перекидає танки у бік України. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони та приведені в готовність.

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