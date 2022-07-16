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"Буде перелом у війні на користь України": у розвідці попередили про новий наступ Росії

16 липня 2022, 16:38

Розвідка фіксує активність противника на всій лінії фронту, повідомив представник ГУР МО.

Скібіцький, ВСУ
У розвідці попередили про новий наступ Росії / УНІАН, скріншот

Перелом у війні з РФ на користь України залежатиме від кількох факторів. Зараз Росія веде підготовку до наступного етапу наступальних дій.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій", - сказав він.

Також Скібіцький додав, що на сьогодні ГУР фіксує активність противника на всій лінії фронту.

читайте такожУдар по Сіверську і Бахмуту: у британській розвідці назвали новий напрямок атаки РФ"Військова розвідка сьогодні фіксує активність противника, причому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Є певна активізація противника вздовж всієї лінії фронту", - сказав він.

Крім цього, Скібіцький підтвердив інформацію про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав угруповання російських військ, проте невідомо, чи зробив це він на непідконтрольній території України.

За його словами, це свідчить про підготовку до наступного етапу наступальних дій з боку РФ.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, пост глави держави може зайняти Дмитро Патрушев-міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу – а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія.

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