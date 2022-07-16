"Коли люди спали, на них обвалився під’їзд": в Чугуєві ракета вбила подружжя

У Чугуєві ракета вбила подружжя і їхнього сусіда/ Facebook Сергій Болвінов, ДСНС України

Російські окупанти у ніч на суботу, 16 липня, нанесли ракетний удар по місту Чугуїв, що за 20 кілометрів від Харкова. Одна з чотирьох ворожих ракет, які влучили у місто, потрапила в двоповерховий житловий будинок. Вона забрала життя трьох людей – подружжя та їхнього сусіда.

Ракетний удар був нанесений рано-вранці. Люди спали, коли на них завалився цілий під’їзд. Про це розповіла очільниця міста Галина Мінаєва, повідомляє Суспільне.

"Ударів завдали дуже ранесенько, коли люди спали. Одна ракета потрапила у двір нашої школи, інша – в житловий багатоквартирний двоповерховий будинок в самому центрі нашого міста: коли люди спали, обвалився повністю під'їзд", – повідомила вона.

Третя ракета впала в город у приватному секторі. Четверта також потрапила у центр міста – туди, де розташований магазин будівельних матеріалів.

Загалом через ракетний удар загинули три людини, троє постраждали – їх забрали до лікарні.

"Троє людей загинули, трьох ушпиталили. Одна жіночка з будинку жива залишилася. Загинули сусід та чоловік з дружиною. У нас є підтримка з місцевого бюджету, тому буде надана допомога, коли до нас звернуться рідні загиблих і рідні людей, які дістали поранення", – зазначила Мінаєва.

Ракетний удар по Чугуєву

Нагадаємо, окупанти у ніч на 16 липня зруйнували ракетою житловий будинок в Чугуєві Харківської області. Ракетний удар стався о 03:20. Після цього спалахнув вогонь, який гасили пожежники.

Також вранці 16 липня РФ вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там була пожежа, на місці працювали рятувальники.

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