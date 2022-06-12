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Син Патрушева президент, а дочка Тихонова – глава Єдиної Росії: Жданов назвав новий сценарій Путіна

12 червня 2022, 12:05

Путін прагне відтворити СРСР в будь-якій формі, проте Україна стала для нього каменем спотикання, вважає Олег Жданов.

Путін син Патрушева
Путін замислився про транзит влади, за якого він залишиться реальним керівником Росії - Жданов / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Президент Росії Володимир Путін замислився про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, пост глави держави може зайняти Дмитро Патрушев – міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу – а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формального відходу від влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Дмитру Гордону він сказав про те, що Путін, ймовірно, роздумує, чи зможе він за життя реалізувати свою мрію – спробувати відновити СРСР, і над можливою передачею влади.

читайте такожПутін хоче взяти паузу на фронті: військовий експерт пояснив причину"Він (Путін - ред.) мислить, перше - про те, встигне він чи не встигне втілити свою мрію в життя, а це - відтворення Радянського Союзу в будь-якій інтерпретації. І тут для нього камінь спотикання - це ми, Україна... і останнім часом, судячи з його вчинків і висловлювань і судячи з тієї інформації, яка йде з РФ, я думаю, що він таки замислився про транзит влади...",- вважає Жданов.

За його словами, у ситуації з транзитом влади Путін очолить Держраду, а у Росії тоді відбудуться позачергові вибори глави держави. Однак і після обрання нового президента він залишиться фактичним керівником Росії.

На пост президента, схоже, пропонують сина секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, міністра сільського господарства Дмитра Патрушева. Дочка Путіна, Катерина Тихонова повинна стати керівником Єдиної Росії. Фактично, нібито відбудеться поділ влади в країні.

"Патрушев пропонує свого сина - міністра аграрної політики на сьогодні (на пост президента РФ). І у той же час для того, щоб збалансувати владу в країні, він пропонує пост глави партії "Єдина Росія" Тихоновій (дочка Путіна Катерина Тихонова)... мовляв, у неї в руках законодавча влада, а у нього буде в руках виконавча влада в особі президента...",- підкреслив Олег Жданов.

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Путін може піти з поста президента Росії

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов казав, що у ЗСУ є шанс вийти на кордон з Росією. Активна фаза війни може закінчитися, проте менш інтенсивні бої можуть йти й надалі вздовж кордону. За словами Жданова, восени може відбутися відхід Путіна з поста президента, і тоді з'являться можливості для перемовин.

Раніше колишній глава зовнішньополітичної розвідки Великобританії (MI-6) Річард Дірлав припустив, що режим Путіна у Росії впаде протягом 18 місяців. На його думку, наступником Путіна може стати секретар Радбезу Патрушев.

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