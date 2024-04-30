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"Буде загострення по всій лінії фронту": Гетьман назвав небезпечну дату для України

Альона Вороніна
30 квітня 2024, 11:14оновлено 30 квітня, 11:54
Є дві причини, чому російські загарбники найближчим часом можуть загострювати ситуацію на фронті, каже військовий експерт.
Украинские военные, Алексей Гетьман
Гетьман назвав небезпечну дату для України/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

До 9 травня російські окупанти можуть влаштувати загострення по усій лінії фронту, тому що вони захочуть показати якісь "перемоги" до цієї дати.

Ще одна причина, чому загарбники зараз можуть загострювати ситуацію на фронті, полягає у тому, що вони намагаються активніше діяти, поки в Україну не прибула допомога від США. Таку думку висловив військовий експерт Олексій Гетьман, пише ТСН.ua.

"Зараз, до 9 травня, буде загострення по всій лінії фронту, не тільки на Куп'янському напрямку — на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському. На всіх, тому що окупантам потрібні якісь "перемоги". По-перше, до 9 травня, по-друге — поки ще не повністю нам прийшло то озброєння, яке передають нам союзники", – сказав Гетьман.

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Чи буде РФ намагатися захопити Харків

Також військовий експерт висловив думку, чи можуть російські окупанти намагатися сильніше наступати на Харків і спробувати захопити місто. За його словами, Харків для країни-агресорки Росії є символічним містом.

"Щодо Харкова, то можна згадати заяву російського міністра Лаврова. Він говорив, що Харків цікавить росіян з точки зору відсунення ЗСУ. Захоплення до 7 травня (день інавгурації Путіна) або до 9 травня Часового Яру — це не дуже заходить у них, а от Харків, про який вони постійно кажуть як про першу столицю України, в розумінні росіян є столицею України, в їхньому розумінні йде війна за столицю України. Для них це суттєво", – сказав Гетьман.

У відповідь на запитання, чи будуть російські окупанти намагатися атакувати Харків, Гетьман відповів, що в лоб вони атакувати точно не будуть

"Вони (окупанти – ред.) розуміють, що для захоплення великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу. І такі бої можуть тривати місяцями, якщо не роками", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше у Financial Times зазначали, що РФ готує наступ і б'є по Харкову, щоб "пом'якшити поле бою". Росія може здійснити деякі тактичні прориви на лінії фронту. Однак вона залишається неефективною армією зі старою технікою та погано навченими солдатами.

Нагадаємо, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Острів Нестрига на Херсонщині дуже важливий для протидії ворожим диверсантам.

Вранці 30 квітня війська РФ вдарили по Харкову – були прильоти у двох районах. Жителів Харкова та Харківської області місцева влада закликає перебувати в укриттях – російські окупаційні війська здійснюють повторні пуски КАБів.

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війна в Україні новини Харкова вторгнення Росії Олексій Гетьман
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