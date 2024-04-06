Чи буде наступ на Київ: Мусієнко сказав, чи є небезпека для столиці

Наразі немає ударних угруповань військ Росії ні в Білорусі, ні на території Брянської чи Курської областей. Але що буде через три-чотири місяці - невідомо.

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Олександр Мусієнко спрогнозував, чи буде повторний наступ РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скрін

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що наразі немає ознак підготовки країни-агресора РФ до повторного наступу на Київ. Однак складно передбачити, де будуть російські окупаційні війська через три-чотири місяці.

За його словами, наразі фіксується спроба прорвати державний кордон у Сумській області, але ці спроби відбиваються українськими підрозділами. Таким чином противник намагається знайти коридор, щоб прорватися вглиб території країни.

"Ознак підготовки до наступу на Київ немає. На сьогоднішній день не фіксуються війська, які б готувалися йти на українську столицю (...) Але станом на зараз ударних угруповань військ Росії ні в Білорусі, ні на території Брянської або Курської областей, які б свідчили про те, що ворог готує наступальні дії на Київ, немає", - сказав він в інтерв'ю Главреду. відео дня

Мусієнко додав, що ситуація завжди динамічна, тому неможливо передбачити, де російські війська будуть через три-чотири місяці.

"Треба аналізувати і відслідковувати пересування військ ворога і робити висновки, отримуючи різну інформацію, яка є у розвідки і нашого Генштабу, а тоді прогнозувати, де саме ворог може завдати удару", - додав експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Наступ на Київ 2024 - прогнози

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду спрогнозував, як може відбутися другий похід росіян на Київ і з яких напрямів очікувати наступ.

"Щодо Києва у мене особисто великі сумніви. За потенціалом російських військ поки що таких планів не видно. А ось наступ на Харків набагато більш імовірний", - сказав Романенко.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до можливого наступу РФ. За його словами, досі столиця залишається мішенню для Путіна. Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

Військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що окупанти навряд чи зможуть перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту. Експерт вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

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