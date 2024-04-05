Німеччина готується до війни: у Бундесвері будуть важливі зміни

У Німеччині планують збільшити оборонний бюджет, а також створити єдине оперативне командування Бундесверу.

https://glavred.net/politics/germaniya-nachala-gotovitsya-k-voyne-v-bundesvere-gotovyatsya-k-vazhnym-izmeneniyam-10555664.html Посилання скопійоване

Німеччина почала готуватися до війни / Колаж: Главред, фото: Фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, НАТО

У Німеччині почали готуватися до війни і вже представили плани проведення структурної реформи Збройних сил. Головним питанням стане створення єдиного оперативного командування Бундесверу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє DW.

Цьому єдиному командуванню підпорядковуватиметься 4 види військ: сухопутна армія, військово-повітряні сили, військово-морський флот, а також війська кібер- та інформаційної оборони. Там буде об'єднано територіальне командування і командування закордонними місіями. Також там буде створено центральну контактну точку для національних і міжнародних партнерів.

Варто зазначити, що війська кібер- та інформаційної оборони є новим видом військ і вони захищатимуть мережі бундесверу від хакерських атак. Також у країні розглядають можливість застосовувати електронні бойові засоби - глушники мін-пасток.

відео дня

Ще одне допоміжне командування буде створено на основі санітарних і логістичних підрозділів.

Підвищення рівня загрози в Європі

Міністр зазначив, що в Європі значно зросла загроза і такими реформами в Німеччині хочуть провести реструктуризацію Бундесверу, щоб підготувати його на випадок надзвичайної ситуації, необхідності оборони і навіть війни.

"Німеччина та її союзники мають забезпечити надійне стримування, щоб нікому не спадали на думку ідеї напасти на територію НАТО", - сказав Пісторіус.

Важливі рішення Німеччина планує реалізувати вже найближчими місяцями. Там можуть навіть повернути загальний військовий обов'язок, який було скасовано 2011 року.

Збільшення оборонного бюджету Німеччини

У Міноборони додали, що в Німеччині бачать необхідність збільшити оборонний бюджет у 2025 році на 6,5 мільярда євро. Також Пісторіус вважає "гідним розгляду" створення фонду для України на суму 100 мільярдів євро. Він додав, що при цьому під час створення фонду варто врахувати обсяги військової допомоги, яка вже була спрямована Україні в односторонньому порядку.

Війна РФ із НАТО - всі новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується до великої війни з НАТО. Російська загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які президент РФ Володимир Путін готовий спрямувати на війну.

Після цього самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. При цьому він каже, нібито його країна насправді воювати не хоче, але, мовляв, "не він це придумав".

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає країни Євросоюзу подвоїти закупівлю зброї та боєприпасів у європейського оборонпрому на тлі можливої агресії РФ проти ЄС. Він заявив, що час готуватися до війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред