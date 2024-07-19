Чи буде більше світла після спаду спеки: відповідь на найпоширеніше запитання

Неймовірна спека призводить до серйозних проблем на енергооб'єктах.

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Чи буде менше відключень світла після спаду спеки / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

В Україні останнім часом була дуже складна ситуація в енергосистемі. Укренерго було змушене запроваджувати жорсткі графіки відключення світла. Проблеми з'являлися через нереальну спеку. Синоптики прогнозують спад температури повітря. Але багатьох цікавить питання, чи означає це, що в Україні з'явиться значно більше годин зі світлом. Відповідь на це запитання в ефірі телемарафону дав голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

Він переконаний, що вже найближчим часом навантаження на енергосистему знизиться, а її робота стабілізується.

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо на зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", - сказав він. відео дня

Позитивно позначиться на енергосистемі й завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, коли перестануть відключати світло в Україні. До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.

Кабмін розширив список тих, кому не вимикатимуть світло. Крім критично важливих об'єктів, не вимикатимуть світло в населених пунктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони.

У Держспецзв'язку зобов'язали мобільних операторів працювати без світла значно довше. Вони мають забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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