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Лівий берег України залишився майже без світла: яка поломка спричинила такі відключення

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2024, 17:56
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Дуже серйозну поломку на Південноукраїнській АЕС спричинила спекотна погода.
трансформатор, Южноукраинская АЭС
На Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні серйозно погіршилась ситуація зі світлом. Це сталося через нереальну спеку. Високі температури погоди спричинили загорання трьох трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що всі три трансформатори згоріли за останні три дні.

"Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки, фізично згоріло два трансформатори струму. Це призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів", - сказав він.

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Це спричинило відключення високовольтних ліній мережі Укренерго. Через цю аварію без світла залишився лівий берег України, включно Дніпром та Сумами. Вже у четвер згорів ще один трансформатор на тій же АЕС.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, коли перестануть відключати світло в Україні. До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.

Кабмін розширив список тих, кому не будуть вимикати світло. Окрім критично важливих об'єктів не будуть вимикати світло у населених пунктах в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони.

У Держспецзв'язку зобов'язали мобільних операторів працювати без світла значно довше. Вони повинні забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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свет АЭС відключення відключення світла
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