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"Вкрай неприємна подія": підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні

Альона Вороніна
2 січня 2024, 12:02
Якщо не зупинити російських окупантів на сході, то доведеться воювати у центрі й на заході України, каже Володимир Гулима.
Военная помощь, Владимир Гулыма
Підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: скрін

Якщо західні держави припинять надавати допомогу Україні, це було б вкрай неприємною подією, адже це додасть труднощів українським військовим. Проте ситуація у такому разі може скластися не настільки песимістично, як ми бачимо у прогнозах західних аналітиків.

Аналітики західних країн часто роблять прогнози, опираючись на ментальність, ставлення до ситуації та якісь внутрішні переконання. Таку думку висловив підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима, повідомляє "Обозреватель".

"Справа в тому, що за всієї поваги до західних аналітиків, ми вже неодноразово переконувалися в тому, що їхні оцінки робляться, зважаючи на ментальність, ставлення до ситуації, якісь внутрішні усвідомлення і переконання. Вони дуже обмежено використовують інформацію про те, що реально відбувається в часі і просторі. Так, відсутність західної допомоги ускладнить завдання наших Збройних сил, це було б вкрай неприємною подією. Водночас ми розуміємо, що припинення супротиву означатиме кінець держави і дуже велику біду для нашої країни", – зазначив Гулима.

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За його словами, можлива зупинка надання Україні допомоги Заходом, звісно, додасть труднощів, але не варто розглядати ситуацію надто песимістично.

"Тим більше, що вже надходить певна інформація про відновлення спроможностей нашого оборонного комплексу щодо тих зусиль, які наша держава докладає задля того, аби підтримувати боєздатність армії", – сказав підполковник запасу.

На його думку, не все так песимістично. Але він зазначає, що в той же час не варто поширювати райдужних настроїв.

"Я вважаю, що не все так песимістично, хоча, звісно, райдужних настроїв також не варто поширювати. Треба розуміти, що це важка війна, це проблема і горе, до якого треба адекватно ставитися. Якщо ми не зупинимо супротивника на сході, нам доведеться воювати і в центрі, і навіть на заході", – зазначив Володимир Гулима.

Військова допомога Україні

Раніше у виданні The Guardian зазначалося, що Україна все ще може перемогти РФ, але є умови. Для перемоги України у війні необхідно зробити деякі важливі кроки як Києву, так і країнам Заходу, вважає старший науковий співробітник з наземних воєн в Королівському інституті об'єднаних служб Джек Уотлінг. Передусім, він зазначив, що Європа не виконала низку взятих на себе зобов'язань перед Києвом, внаслідок чого українцям доводиться "розплачуватися кров'ю".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Україні не допоможуть, Росія захопить більше територій. Але Україна продовжить боротьбу проти агресії Росії навіть у тому випадку, якщо Захід не надасть підтримку, наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому США дадуть грошей. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що США позитивно вирішать питання щодо надання Україні 61 мільярда доларів для фінансування військової допомоги, адже такий крок потрібен і самому Вашингтону, щоб усунути агресора Росію, яка в стратегічній оборонній доктрині названа ключовим опонентом.

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війна в Україні військова допомога вторгнення Росії
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