Потрапили в жорсткий заміс: ЗСУ на Курщині вщент розбили морпіхів РФ

На Курському напрямку російські морпіхи потрапили в засідку ЗСУ та втратили багато своїх військових.

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ЗСУ розбили морську піхоту РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У Коренівському району на Курщині українські бійці вщент розбили російських морських піхотинців, у них багато 200 і 300. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Росіяни пишуть, що бійці 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у Курській області зав'язали бій із українськіми захисниками та були вщент розгромлені. Повідомляється про велику кількість "двухсотих", а також поранених.

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Про це пише пов'язаний з окупантами з російського угруповання військ "Північ" Telegram-канал "Сєвєрний". За їхніми даними, велика кількість військових загинула і дістала поранення біля населеного пункту Каучук у Коренівському районі області.

"З 810 бригади повідомляють, що вони потрапили в заміс у лісовому масиві біля Каучука. Багато 200 і 300. Помстимося", - йдеться в повідомленні Z-каналу.

Раніше морпіхи цієї бригади направились в Курську область камазами із буквами "Z" у білому квадраті, які є символами російських військ у війні проти України.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Курщині ЗСУ вже змогли захопити 1300 квадратних кілометрів території, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські військові експерти заявили, що у разі виходу ЗСУ до річки Сейм, українці зможуть захопити ще 700 кілометрів території неприятеля.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили понтонні переправи та мости через Сейм, але росіяни відновлюють їх, щоб мати шляхи відходу.

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